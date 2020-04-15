Бывший адвокат Януковича может стать главой ГБР

Первый заместитель директора бюро Александр Бабиков, ранее представлявший в суде интересы беглого экс-президента Виктора Януковича, может стать исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.

Источник: исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Соколова: Совет назначает Венедиктову генеральным прокурором. У нас в законе написано, что в случае отсутствия директора, полномочия выполняют первый заместитель, заместители поочередно по 60 дней.

На момент, когда Венедиктова была назначена, Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам или на больничном, я уже не помню. Не было его неделю.

Я был один. Собрал юристов, собрал кадры. Бабиков в отпуске. Его как? Отзывать? А кто отзовет, Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, я приступаю выполнять обязанности. Потому никого нет. И.о. директора уже нет, Бабикова нет, есть только я и больше никого".

Детали: Однако Соколов отметил, что по истечении этого 60-дневного срока, Бабиков станет и.о. директора ГБР также на 60 дней, если не выберут других заместителей.

Почему это важно: Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что Бабиков до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту Януковича.

Этот факт, по версии НАПК, обуславливает существование частного интереса в Бабикова А.П. в ходе и результатах предварительного расследования указанного производства.

И поэтому НАПК определяет наличие потенциального конфликта интересов у Бабикова, который возникнет автоматически в случае отсутствия директора (или и.о.) ГБР.

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