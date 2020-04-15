Бывший адвокат Януковича может стать главой ГБР
Первый заместитель директора бюро Александр Бабиков, ранее представлявший в суде интересы беглого экс-президента Виктора Януковича, может стать исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
Источник: исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов в интервью "Украинской правде"
Прямая речь Соколова: Совет назначает Венедиктову генеральным прокурором. У нас в законе написано, что в случае отсутствия директора, полномочия выполняют первый заместитель, заместители поочередно по 60 дней.
На момент, когда Венедиктова была назначена, Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам или на больничном, я уже не помню. Не было его неделю.
Я был один. Собрал юристов, собрал кадры. Бабиков в отпуске. Его как? Отзывать? А кто отзовет, Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, я приступаю выполнять обязанности. Потому никого нет. И.о. директора уже нет, Бабикова нет, есть только я и больше никого".
Детали: Однако Соколов отметил, что по истечении этого 60-дневного срока, Бабиков станет и.о. директора ГБР также на 60 дней, если не выберут других заместителей.
Почему это важно: Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что Бабиков до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту Януковича.
Этот факт, по версии НАПК, обуславливает существование частного интереса в Бабикова А.П. в ходе и результатах предварительного расследования указанного производства.
И поэтому НАПК определяет наличие потенциального конфликта интересов у Бабикова, который возникнет автоматически в случае отсутствия директора (или и.о.) ГБР.
Предыстория:
- Ранее исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова и ее заместитель Бабиков отрицали, что он непосредственно осуществлял защиту Януковича в суде. Бабиков, в частности, говорил, что делом занималась его юридическая фирма, а он просто иногда подменял адвокатов Янукавича, когда надо было поставить какую-то подпись.
- В марте Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что назначение Бабикова заместителем директора ГБР могло вызвать конфликт интересов, но он уже устранен.