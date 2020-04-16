Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Учитывая карантинные ограничения, которые действуют в государстве, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.

Прямая речь: "Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".

Для президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране. Украина должна освободить всех своих граждан".

Другие подробности: Это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго – в декабре – вернулись 76 граждан.

В ОП заявили, что нынешнее освобождение демонстрирует действенность стратегии Зеленского и соблюдения договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате в декабря 2019 года.

В Офисе президента также отметили, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которых удерживают на территории оккупированного Крыма и в России.