Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях.

Источник: Офис президента Украины

Дословно Офис президента: "Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Для президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране. Украина должна освободить всех своих граждан".

ОПУ

Детали: Учитывая карантинные ограничения в связи с коронавирусом, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.

ТАСС сообщает, что автобус с удерживаемыми в ДНР лицами прибыл к контрольно-пропускному пункту "Майорск" под Горловкой для обмена с Киевом.

Все прибывшие прошли процедуру дактилоскопии. Обстановка была спокойная (контрольно-пропускной пункт не работает с 21 марта в связи с пандемией коронавируса).

Из района Горловки колонна с пленными выдвинулась на нулевой блокпост, где они встретились с представителями Украины.

За процессом наблюдали сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители "ДНР" в СЦКК.

Перед обменом все списки сверили представители Международного комитета Красного Креста.

Позже сепаратистский ресурс ДАН сообщил, что "обмен закончился", но формулу первого в этом году обмена пока не назвали.

Другие подробности: После обмена с ОРДО 16 апреля должен состояться обмен людей, удерживаемых в ОРЛО.

Это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго – в декабре – вернулись 76 граждан.

В ОП заявили, что нынешнее освобождение демонстрирует действенность стратегии Зеленского и соблюдения договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате в декабря 2019 года.

В Офисе президента также отметили, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которых удерживают на территории оккупированного Крыма и в России.