На Донбассе начался обмен – Украине вернут 19 пленных
Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях.
Источник: Офис президента Украины
Дословно Офис президента: "Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Для президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране. Украина должна освободить всех своих граждан".
Детали: Учитывая карантинные ограничения в связи с коронавирусом, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.
ТАСС сообщает, что автобус с удерживаемыми в ДНР лицами прибыл к контрольно-пропускному пункту "Майорск" под Горловкой для обмена с Киевом.
Все прибывшие прошли процедуру дактилоскопии. Обстановка была спокойная (контрольно-пропускной пункт не работает с 21 марта в связи с пандемией коронавируса).
Из района Горловки колонна с пленными выдвинулась на нулевой блокпост, где они встретились с представителями Украины.
За процессом наблюдали сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители "ДНР" в СЦКК.
Перед обменом все списки сверили представители Международного комитета Красного Креста.
Позже сепаратистский ресурс ДАН сообщил, что "обмен закончился", но формулу первого в этом году обмена пока не назвали.
Другие подробности: После обмена с ОРДО 16 апреля должен состояться обмен людей, удерживаемых в ОРЛО.
Это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго – в декабре – вернулись 76 граждан.
В ОП заявили, что нынешнее освобождение демонстрирует действенность стратегии Зеленского и соблюдения договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате в декабря 2019 года.
В Офисе президента также отметили, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которых удерживают на территории оккупированного Крыма и в России.