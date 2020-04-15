Резніков підтвердив, що обмін полоненими має відбутися 16-17 квітня

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Олексій Резніков анонсував обмін полоненими з бойовиками у найближчі два дні.

Джерело: Резніков у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Резнікова: "У нас є сьогодні більш чітка впевненість, що це станеться до Великодня, протягом двох наступних робочих днів - четверга і п'ятниці. Ми дуємо на воду, і сподіваємося, що він відбудеться до Великодніх свят, в ці робочі дні. Ми намагаємося максимально прискоритися, то, що залежить від нас, і будемо готові.

Це підтвердила сьогодні пані Хайді Грау, яка представляє ОБСЄ в Мінському процесі і є координатором, модератором. Всі сторони цього процесу дали їй підтвердження, що основні базові речі, про які домовилися на засіданні ТКГ, досягнуті. Це дає підстави для стриманого оптимізму ".

Деталі: Він повідомив, що обмін, швидше за все, пройде в двох місцях. Оскільки навіть між так званими "ДНР" і "ЛНР" є антивірусний кордон. Зараз логістично це визначається, узгоджується.

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