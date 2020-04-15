Резніков підтвердив, що обмін полоненими має відбутися 16-17 квітня
Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Олексій Резніков анонсував обмін полоненими з бойовиками у найближчі два дні.
Джерело: Резніков у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Резнікова: "У нас є сьогодні більш чітка впевненість, що це станеться до Великодня, протягом двох наступних робочих днів - четверга і п'ятниці. Ми дуємо на воду, і сподіваємося, що він відбудеться до Великодніх свят, в ці робочі дні. Ми намагаємося максимально прискоритися, то, що залежить від нас, і будемо готові.
Це підтвердила сьогодні пані Хайді Грау, яка представляє ОБСЄ в Мінському процесі і є координатором, модератором. Всі сторони цього процесу дали їй підтвердження, що основні базові речі, про які домовилися на засіданні ТКГ, досягнуті. Це дає підстави для стриманого оптимізму ".
Деталі: Він повідомив, що обмін, швидше за все, пройде в двох місцях. Оскільки навіть між так званими "ДНР" і "ЛНР" є антивірусний кордон. Зараз логістично це визначається, узгоджується.
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Передісторія:
- 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язненихРосією українців.
- 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
- 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.
- Останній обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця, з них 76 повернулися на підконтрольну Україні територію. У свою чергу, Україна передала 124 особи.
- Згодом СБУ опублікувала список повернутих в Україну осіб, серед яких 12 військових, 64 цивільних.
- 15 квітня в офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що дата звільнення полонених з ОРДЛО та Росії наразі уточнюється, процес ускладнюють карантинні обмеження.
- РосЗМІ повідомили, що так званий обмін полоненими між Україною та бойовиками має відбутися у четвер 16 квітня.