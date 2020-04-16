Держдумі РФ дорікнули, що вона встановила днем ​​військової слави день теракту у Беслані

Рада з прав людини при президенті РФ назвала помилковим і неприпустимим рішення Держдуми про перенесення святкування закінчення Другої світової війни на 3 вересня – день пам'яті жертв теракту у Беслані.

Джерело: російська РПЛ

Деталі: Держдума Росії ухвалила законопроєкт про встановлення дня військової слави Росії 3 вересня – в "День закінчення Другої світової війни" у 1945 році, змістивши цю дату з 2 вересня.

Голова РПЛ Валерій Фадєєв направив лист голові Ради Федерації Валентині Матвієнко з проханням відхилити законопроект, ухвалений депутатами 14 квітня.

Дослівно РПЛ: Розуміючи аргументи прихильників цього законопроекту, в першу чергу, жителів Далекого Сходу, більшість членів Ради вважають, що рішення про перенесення Дня військової слави Росії є помилковим.

Правозахисники відзначають, що 3 вересня 2004 року – це дата, коли в результаті терористичного акту в школі №1 у Беслані загинули 333 людини, в тому числі, 186 дітей і 11 співробітників правоохоронних органів. Ця трагічна дата назавжди залишиться в серцях росіян як день жахливого теракту".

Із листа Фадєєва до Матвієнко: "На нашу думку, рішення про встановлення пам'ятних дат повинні об'єднувати людей, а не роз'єднувати їх. Перенесення Дня військової слави з 2 на 3 вересня зустрінуть із нерозумінням рідні й близькі загиблих у цьому жахливому теракті".