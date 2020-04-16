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Госдуму РФ упрекнули, что она установила днем воинской славы день теракта в Беслане

Четверг, 16 апреля 2020, 10:41
Госдуму РФ упрекнули, что она установила днем воинской славы день теракта в Беслане

Совет по правам человека при президенте РФ назвал ошибочным и недопустимым решение Госдумы о переносе празднования окончания Второй мировой войны на 3 сентября – день памяти жертв теракта в Беслане.

Источник: российский СПЧ

Детали: Госдума России приняла законопроект об установлении дня воинской славы России 3 сентября – в "День окончания Второй мировой войны" в 1945 году, сместив эту дату со 2 сентября.

Глава СПЧ Валерий Фадеев направил письмо главе Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект, принятый депутатами 14 апреля. 

Дословно СПЧ: Понимая аргументы сторонников этого законопроекта, в первую очередь, жителей Дальнего Востока, большинство членов Совета считают, что решение о переносе Дня воинской славы России является ошибочным.

Правозащитники отмечают, что 3 сентября 2004 года – это дата, когда в результате террористического акта в школе №1 в Беслане погибли 333 человека, в том числе, 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов. Эта трагическая дата навсегда останется в сердцах россиян, как день ужасного теракта".

Из письма Фадеева к Матвиенко: "По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте".

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Темы: Росcияисториявойнатерроризм
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