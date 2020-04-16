За добу на коронавірус захворіли ще 5 українських військових

За минулу добу в Збройних силах зафіксовано 5 нових випадків захворювання на коронавірус - всього підтверджено 28 випадків інфікування.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Станом на 7:00 16 квітня у Збройних силах України зареєстровано 28 випадків захворювання гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, з них одна людина одужала й один випадок летальний".

Деталі: На ізоляції (зокрема на самоізоляції) перебувають 274 особи. Кількість військовослужбовців, у яких завершується ізоляція в найближчі три доби, - 40 осіб.

За добу підтверджено 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19:

У військовослужбовця Чернівецького гарнізону, що на початку квітня мав контакти із людьми, які прибули з-за кордону та із 05.04.2020 перебував на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. 10 квітня він вийшов на службу, але при цьому було виявлено підвищення температури, його шпиталізували до Чернівецького військового госпіталю. Зазначається, що стан його здоров’я задовільний, продовжує лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

У трьох військовослужбовців різних військових частин Запорізького гарнізону що з 9 квітня перебували на самоізоляції у зв’язку з контактом з інфікованою особою. Стан здоров’я задовільний, продовжують лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

У працівниці Збройних Сил України Харківського гарнізону, що з 13 квітня згідно з рекомендаціями сімейного лікаря перебувалана амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. Стан здоров’я задовільний, продовжує лікування у домашніх умовах.

Нагадаємо: За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.

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