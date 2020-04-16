За сутки коронавирусом заболели еще 5 украинских военных

333 просмотра
Четверг, 16 апреля 2020, 10:50
Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в Вооруженных силах зафиксировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом - всего подтверждено 28 случаев инфицирования.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "По состоянию на 7:00 16 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 28 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один человек выздоровел и один случай летальный".

Детали: В изоляции (в частности на самоизоляции) находятся 274 человека. Количество военнослужащих, у которых завершается изоляция в ближайшие трое суток - 40 человек.

За сутки подтверждено 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19:

У военнослужащего Черновицкого гарнизона, который в начале апреля имел контакты с людьми, прибывшими из-за границы и который с 05.04.2020 находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 10 апреля он вышел на службу, но при этом было выявлено повышение температуры, его госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь. Отмечается, что состояние его здоровья удовлетворительное, он продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

У трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, которые с 9 апреля находились на самоизоляции в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, они продолжают лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

У работницы Вооруженных Сил Украины Харьковского гарнизона, которая с 13 апреля по рекомендациям семейного врача находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях.

Напомним: По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирус армия


powered by lun.ua
Материалы по теме
На борту авианосца-флагмана ВМС Франции коронавирусом заболели 668 моряков 16 апреля 2020, 10:24
Швейцария начнет выходить из карантина в три этапа с 27 апреля 16 апреля 2020, 10:19
В США новый максимум умерших от COVID-19 за сутки - более 2500 человек 16 апреля 2020, 10:11
Все новости
Главные новости
В Украине за сутки 397 новых случаев COVID-19, 8 умерли и рекордное количество выздоровели
На Донбассе начался обмен – Украине вернут 19 пленных
Количество заражений COVID-19 вновь начала расти
Священник с коронавирусом отказался изолироваться от верующих на Буковине
Все новости
Общество

Как стать опорой больному раком

Кино

7 детективных сериалов, которые заберут все ваше свободное время и внимание

Поиск по сайту
Архив
Весь архів