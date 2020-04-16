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За сутки коронавирусом заболели еще 5 украинских военных

Четверг, 16 апреля 2020, 10:50
Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в Вооруженных силах зафиксировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом - всего подтверждено 28 случаев инфицирования.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "По состоянию на 7:00 16 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 28 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один человек выздоровел и один случай летальный".

Детали: В изоляции (в частности на самоизоляции) находятся 274 человека. Количество военнослужащих, у которых завершается изоляция в ближайшие трое суток - 40 человек.

За сутки подтверждено 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19:

У военнослужащего Черновицкого гарнизона, который в начале апреля имел контакты с людьми, прибывшими из-за границы и который с 05.04.2020 находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 10 апреля он вышел на службу, но при этом было выявлено повышение температуры, его госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь. Отмечается, что состояние его здоровья удовлетворительное, он продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

У трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, которые с 9 апреля находились на самоизоляции в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, они продолжают лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

У работницы Вооруженных Сил Украины Харьковского гарнизона, которая с 13 апреля по рекомендациям семейного врача находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях.

Напомним: По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирусармия
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