НАЗК взялося за безкоштовний переліт Єрмака з Мінська

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Четвер, 16 квітня 2020, 13:35

Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку дій голови Офісу президента Андрія Єрмака, який безкоштовно повертався приватним літаком з Мінська після засідання Тристоронньої контактної групи. 

Джерело: Центр протидії корупції з посиланням відповідь НАЗК на звернення ЦПК

Деталі: Журналісти зафіксували прибуття Єрмака із Мінська приватним літаком, яким зазвичай користується олігарх Віктор Пінчук, 11 березня.

Сам Єрмак повідомив, що переліт запропонував йому другий президент України, тесть Пінчука Леонід Кучма, і він не знає, хто саме оплатив цю поїздку.

ЦПК відзначає, що в розумінні закону про запобігання корупції, така послуга вважається подарунком. А закон забороняє чиновникам отримувати подарунки, вартістю більше, ніж один прожитковий мінімум – тобто 2102 гривні.

У випадку підтвердження порушення закону, Андрію Єрмаку загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень.  

Передісторія:

  • Раніше НАЗК відмовилося перевіряти голову СБУ Івана Баканова щодо отримання подарунку під час ювілею Григорія Суркіса.

Теми: Андрій Єрмак НАЗК Пінчук ЦПК


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