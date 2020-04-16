НАПК взялось за бесплатный перелет Ермака из Минска

1722 просмотра
Четверг, 16 апреля 2020, 13:35

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку действий главы Офиса президента Андрея Ермака, который бесплатно возвращался частным самолетом из Минска после заседания Трехсторонней контактной группы.

Источник: Центр противодействия коррупции со ссылкой ответ НПАК на обращение ЦПК

Детали: Журналисты зафиксировали прибытие Ермака из Минска частным самолетом, которым обычно пользуется олигарх Виктор Пинчук, 11 марта.

Сам Ермак сообщил, что перелет предложил ему второй президент Украины, тесть Пинчука Леонид Кучма, и он не знает, кто именно оплатил эту поездку.

ЦПК отмечает, что в понимании закона о предотвращении коррупции, такая услуга считается подарком. А закон запрещает чиновникам получать подарки стоимостью более одного прожиточного минимума – то есть 2102 гривен.

В случае подтверждения нарушения закона, Андрею Ермаку грозит штраф от 1700 до 3400 гривен.

Предыстория: 

  • Ранее НАПК отказалось проверять председателя СБУ Ивана Баканова относительно получения подарка на юбилее Григория Суркиса.

Темы: Андрей Ермак НАПК Пинчук ЦПК


powered by lun.ua
Материалы по теме
Только треть украинцев слышала о скандале с пленками с братом Ермака 14 апреля 2020, 18:37
Зе без Бе. Бесконечная битва за "антиколомойский" закон 13 апреля 2020, 06:00
Нардепа Лероса допросили по делу о "пленки с братом Ермака" 10 апреля 2020, 15:41
Все новости
Главные новости
Обмен пленными: из оккупированных территорий освобождены 20 заложников
В столице на карантин могут закрыть монастырь УПЦ МП
16 апреля. No time to die: В Великобритании 100 тысяч больных, в Южной Африке грабят магазины, Украину сравнивают с Испанией
9 из 19-ти: первая часть обмена состоялась в Донецкой области
Все новости
школа

Телевизионная школа онлайн: темы и расписание уроков от МОН

Фото

Мода на карантине: как воссоздать дизайнерское платье дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів