Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК взялось за бесплатный перелет Ермака из Минска

Четверг, 16 апреля 2020, 13:35
НАПК взялось за бесплатный перелет Ермака из Минска

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку действий главы Офиса президента Андрея Ермака, который бесплатно возвращался частным самолетом из Минска после заседания Трехсторонней контактной группы.

Источник: Центр противодействия коррупции со ссылкой ответ НПАК на обращение ЦПК

Детали: Журналисты зафиксировали прибытие Ермака из Минска частным самолетом, которым обычно пользуется олигарх Виктор Пинчук, 11 марта.

Сам Ермак сообщил, что перелет предложил ему второй президент Украины, тесть Пинчука Леонид Кучма, и он не знает, кто именно оплатил эту поездку.

ЦПК отмечает, что в понимании закона о предотвращении коррупции, такая услуга считается подарком. А закон запрещает чиновникам получать подарки стоимостью более одного прожиточного минимума – то есть 2102 гривен.

В случае подтверждения нарушения закона, Андрею Ермаку грозит штраф от 1700 до 3400 гривен.

Предыстория: 

  • Ранее НАПК отказалось проверять председателя СБУ Ивана Баканова относительно получения подарка на юбилее Григория Суркиса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Андрей ЕрмакНАПКПинчукЦПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Андрей Ермак
На фоне событий в России Ермак опубликовал фото с военачальниками
Директор НАБУ об отношениях с Ермаком: Сидел за одним столом
Зеленский, Ермак и другие боги и сущности. Кто есть кто в украинской мифологии времен войны
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: