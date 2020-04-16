НАПК взялось за бесплатный перелет Ермака из Минска

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку действий главы Офиса президента Андрея Ермака, который бесплатно возвращался частным самолетом из Минска после заседания Трехсторонней контактной группы.

Источник: Центр противодействия коррупции со ссылкой ответ НПАК на обращение ЦПК

Детали: Журналисты зафиксировали прибытие Ермака из Минска частным самолетом, которым обычно пользуется олигарх Виктор Пинчук, 11 марта.

Сам Ермак сообщил, что перелет предложил ему второй президент Украины, тесть Пинчука Леонид Кучма, и он не знает, кто именно оплатил эту поездку.

ЦПК отмечает, что в понимании закона о предотвращении коррупции, такая услуга считается подарком. А закон запрещает чиновникам получать подарки стоимостью более одного прожиточного минимума – то есть 2102 гривен.

В случае подтверждения нарушения закона, Андрею Ермаку грозит штраф от 1700 до 3400 гривен.

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