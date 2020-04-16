Аваков взяв радником ексзаступника Баканова

Звільненого президентом Володимиром Зеленським першого заступника голови СБУ Владислава Бухарєва призначили радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Джерело: МВС у Facebook

Дослівно: "Радником міністра внутрішніх справ призначено Владислава Бухарєва".

Що передувало: 8 листопада 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Служби безпеки Владислава Бухарєва, призначивши на цю посаду Дмитра Нескоромного.

Ще одним указом Зеленський звільнив Бухарєва ще й з військової служби у запас.

Довідково: Владислав Бухарєв - народний депутат України 8 скликання. Має військове звання генерал-полковник та спеціальне звання – генерал-лейтенант податкової міліції.

В 2019 році очолював Службу зовнішньої розвідки України (11 червня – 11 вересня). В цьому ж році став першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (11 вересня – 8 листопада).

В 2014 році також обіймав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (березень-липень).