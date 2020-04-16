Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков взял в советники экс-заместителя Баканова

Четверг, 16 апреля 2020, 13:48
Аваков взял в советники экс-заместителя Баканова

Уволенного президентом Владимиром Зеленским первого заместителя председателя СБУ Владислава Бухарева назначили советником министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: МВД в Facebook

Дословно: "Советником министра внутренних дел назначен Владислав Бухарев".

Что предшествовало: 8 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Службы безопасности Владислава Бухарева, назначив на эту должность Дмитрия Нескоромного.

Еще одним указом Зеленский уволил Бухарева еще и с военной службы в запас.

Справка: Владислав Бухарев - народный депутат Украины 8 созыва. Имеет воинское звание генерал-полковник и специальное звание - генерал-лейтенант налоговой милиции.

В 2019 году возглавлял Службу внешней разведки Украины (11 июня - 11 сентября). В этом же году стал первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (11 сентября - 8 ноября).

В 2014 году также занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (март-июль).

Украинская правда
Темы: МВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
МВД
Глава МВД представил нового командующего Национальной гвардии
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: