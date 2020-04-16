Аваков взял в советники экс-заместителя Баканова

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Четверг, 16 апреля 2020, 13:48

Уволенного президентом Владимиром Зеленским первого заместителя председателя СБУ Владислава Бухарева назначили советником министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: МВД в Facebook

Дословно: "Советником министра внутренних дел назначен Владислав Бухарев".

Что предшествовало: 8 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Службы безопасности Владислава Бухарева, назначив на эту должность Дмитрия Нескоромного.

Еще одним указом Зеленский уволил Бухарева еще и с военной службы в запас.

Справка: Владислав Бухарев - народный депутат Украины 8 созыва. Имеет воинское звание генерал-полковник и специальное звание - генерал-лейтенант налоговой милиции.

В 2019 году возглавлял Службу внешней разведки Украины (11 июня - 11 сентября). В этом же году стал первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (11 сентября - 8 ноября).

В 2014 году также занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (март-июль).

Украинская правда
Темы: МВД


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