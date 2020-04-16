Обмен пленными: из оккупированных территорий освобождены 20 заложников
Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях
Источник: пресс-служба ОП
Детали: Освобожденные граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО)
- Алакоз Александр (гражданский)
- Гриненко Николай (военный)
- Илюхин Николай (гражданский)
- Карась Владимир (милиционер)
- Костев Евгений (гражданский)
- Помеляйко Александр (гражданский)
- Садовский Александр (гражданский)
- Сирык Вадим (гражданский)
- Шайдов Виктор (военный)
Освобожденные граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО)
- Желдак Виталий (гражданский)
- Можаев Валентин
- Мироныч Сергей
- Полозов Николай (гражданский)
- Попова Алевтина (гражданская)
- Русинов Сергей (гражданский)
- Сливка Иван (гражданский)
- Сливка Александр (гражданский)
- Табачный Александр (гражданский)
- Штиль Александр (гражданский)
- Яковенко Александр (гражданский)
Предыстория: Это уже третий этап освобождения украинцев при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда из России домой вернулись 35 украинцев, во время второго – в декабре – с оккупированного Донбасса вернулись 76 граждан.
Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов отметил, что 19 человек – "это не все украинские пленные из ОРДЛО". Также Россия не отдает украинских политзаключенных, крымских татар – "Дудка, Куку, Выговский, Мустафаев, Щур, Гафаров и сотни других до сих пор за решеткой", добавил он.