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Обмен завершился: с оккупированных территорий освобождены 20 заложников

Четверг, 16 апреля 2020, 13:48
Обмен завершился: с оккупированных территорий освобождены 20 заложников

Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Освобожденные граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО)

  1. Алакоз Александр (гражданский)
  2. Гриненко Николай (военный)
  3. Илюхин Николай (гражданский)
  4. Карась Владимир (милиционер)
  5. Костев Евгений (гражданский)
  6. Помеляйко Александр (гражданский)
  7. Садовский Александр (гражданский)
  8. Сирык Вадим (гражданский)
  9. Шайдов Виктор (военный)

Освобожденные граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО)

  1. Желдак Виталий (гражданский)
  2. Можаев Валентин
  3. Мироныч Сергей
  4. Полозов Николай (гражданский)
  5. Попова Алевтина (гражданская)
  6. Русинов Сергей (гражданский)
  7. Сливка Иван (гражданский)
  8. Сливка Александр (гражданский)
  9. Табачный Александр (гражданский)
  10. Штиль Александр (гражданский)
  11. Яковенко Александр (гражданский)

Процесс освобождения пленных проходил в двух местах: сначала на КПВВ "Майорск" под Горловкой (Донецкая область), потом под Счастьем (Луганская область). 

Как отметила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, на второй локации возле пгт Счастье из плена вернулись 11 украинцев. В частности, среди них:

Виталий Желдак - был осужден так называемым "Верховным судом ЛНР" и незаконно содержался в Слявяносербской исправительной колонии Луганской области.

Александр Табачный - инвалид и ветеран МВД Украины, один из старейших кто попал в плен

Освобожденная женщина - Алевтина Попова, незаконно содержалась с 2018 года в исправительном учреждении на временно оккупированной территории города Луганск. Она была приговорена так называемым судом "ЛНР" за "Государственную измену".

Сергей Русинов самый молодой среди граждан Украины, вернувшийся на подконтрольную правительству Украины территорию. Он был задержан силовиками так называемой "ЛНР" в 2018 году из-за того, что в социальных сетях призвал к единству Украины и осуждал деятельность незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

Что было раньше: Утром 16 апреля на КПВВ "Майорск" украинской стороне передали 9 заложников.

Денисова отметила, что среди них Виктор Шайдов - военнослужащий ВСУ, который попал в плен в 2019 году.

В целом планировалось, что 16 апреля на подконтрольную территорию Украины будут возвращены 19 пленных, но в итоге вернулось 20.

Предыстория: Это уже третий этап освобождения украинцев при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда из России домой вернулись 35 украинцев, во время второго – в декабре – с оккупированного Донбасса вернулись 76 граждан.

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Темы: обменпленныеДонбасс
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