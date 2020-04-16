Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях

Источник: пресс-служба ОП

Детали: Освобожденные граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО)

Алакоз Александр (гражданский) Гриненко Николай (военный) Илюхин Николай (гражданский) Карась Владимир (милиционер) Костев Евгений (гражданский) Помеляйко Александр (гражданский) Садовский Александр (гражданский) Сирык Вадим (гражданский) Шайдов Виктор (военный)

Освобожденные граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО)

Желдак Виталий (гражданский) Можаев Валентин Мироныч Сергей Полозов Николай (гражданский) Попова Алевтина (гражданская) Русинов Сергей (гражданский) Сливка Иван (гражданский) Сливка Александр (гражданский) Табачный Александр (гражданский) Штиль Александр (гражданский) Яковенко Александр (гражданский)

Предыстория: Это уже третий этап освобождения украинцев при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда из России домой вернулись 35 украинцев, во время второго – в декабре – с оккупированного Донбасса вернулись 76 граждан.

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов отметил, что 19 человек – "это не все украинские пленные из ОРДЛО". Также Россия не отдает украинских политзаключенных, крымских татар – "Дудка, Куку, Выговский, Мустафаев, Щур, Гафаров и сотни других до сих пор за решеткой", добавил он.