Страшна помста: В Москві станцію метро "Празька" хочуть перейменувати на "Маршала Конєва"

Громадська рада у Міністерстві оборони Росії запропонувала перейментувати московську станцію метро "Празька" на "Маршала Конєва" на тлі дипломатичної суперечки між Росією і Чехією довкола знесення пам’ятника радянському маршалу в Празі.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на російські державні ЗМІ

Деталі: У раді вважають, що такий крок має стати відповіддю на дії празької влади.

Рада надіслала відповідного листа міністрові оборони Росії Сергію Шойгу.

Що було раніше: У Празі демонтували монумент маршалу Радянського Союзу Івану Конєву, який розташовувався перед будівлею міської адміністрації. Скульптуру зняли з постаменту краном.

Після демонтажу на місці Конєва встановлять пам’ятник героям-визволителям Праги наприкінці Другої світової війни.

Після цього на чеське посольство у Москві напала група осіб, вони кинули у будівлю димову шашку із звинуватили Чехію у фашизмі.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звернувся до свого чеського колеги Любомира Метнара з проханням передати РФ знесений.