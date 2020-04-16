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Страшная месть: В Москве станцию ​​метро "Пражская" хотят переименовать в "Маршала Конева"

Четверг, 16 апреля 2020, 14:46
Страшная месть: В Москве станцию ​​метро Пражская хотят переименовать в Маршала Конева

Общественный совет в Министерстве обороны России предложила Переименовать московскую станцию ​​метро "Пражская" на "Маршала Конева" на фоне дипломатического спора между Россией и Чехией вокруг сноса памятника советскому маршалу в Праге.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на российские государственные СМИ

Детали: В совете считают, что такой шаг должен стать ответом на действия пражской власти.

Совет направил соответствующее письмо министру обороны России Сергею Шойгу.

Что было раньше: В Праге демонтировали монумент маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который располагался перед зданием городской администрации. Скульптуру сняли с постамента краном.

После демонтажа на месте Конева установят памятник героям-освободителям Праги в конце Второй мировой войны.

После этого на чешское посольство в Москве напала группа лиц, они бросили в здание дымовую шашку с обвинили Чехию в фашизме.

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге Любомиру Метнару с просьбой передать РФ снесенный памятник.

Темы: РосcияЧехияистория
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