Страшная месть: В Москве станцию ​​метро "Пражская" хотят переименовать в "Маршала Конева"

Общественный совет в Министерстве обороны России предложила Переименовать московскую станцию ​​метро "Пражская" на "Маршала Конева" на фоне дипломатического спора между Россией и Чехией вокруг сноса памятника советскому маршалу в Праге.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на российские государственные СМИ

Детали: В совете считают, что такой шаг должен стать ответом на действия пражской власти.

Совет направил соответствующее письмо министру обороны России Сергею Шойгу.

Что было раньше: В Праге демонтировали монумент маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который располагался перед зданием городской администрации. Скульптуру сняли с постамента краном.

После демонтажа на месте Конева установят памятник героям-освободителям Праги в конце Второй мировой войны.

После этого на чешское посольство в Москве напала группа лиц, они бросили в здание дымовую шашку с обвинили Чехию в фашизме.

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге Любомиру Метнару с просьбой передать РФ снесенный памятник.