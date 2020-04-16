Страшная месть: В Москве станцию метро "Пражская" хотят переименовать в "Маршала Конева"
Общественный совет в Министерстве обороны России предложила Переименовать московскую станцию метро "Пражская" на "Маршала Конева" на фоне дипломатического спора между Россией и Чехией вокруг сноса памятника советскому маршалу в Праге.
Источник: Радио Свобода со ссылкой на российские государственные СМИ
Детали: В совете считают, что такой шаг должен стать ответом на действия пражской власти.
Совет направил соответствующее письмо министру обороны России Сергею Шойгу.
Что было раньше: В Праге демонтировали монумент маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который располагался перед зданием городской администрации. Скульптуру сняли с постамента краном.
После демонтажа на месте Конева установят памятник героям-освободителям Праги в конце Второй мировой войны.
После этого на чешское посольство в Москве напала группа лиц, они бросили в здание дымовую шашку с обвинили Чехию в фашизме.
Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге Любомиру Метнару с просьбой передать РФ снесенный памятник.