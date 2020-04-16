В українській армії – друга смерть від коронавірусу

У Збройних Силах України зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, помер працівник Збройних Сил України".

Деталі: Зазначається, що перші ознаки хвороби у чоловіка з’явилися ще 1 квітня (підвищена температура та утруднене дихання). У зв’язку з погіршенням самопочуття 8 квітня хворого шпиталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні, де його підключили до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 було підтверджено за допомогою ПЛР тестування 12 квітня. На жаль, 16 квітня, о 10.20. чоловік помер.

За наявної інформації у чоловіка окрім гострої респіраторної хвороби Covid-19 були супутні захворювання. Про вік померлого не повідомляється.

Нагадаємо: Станом на 7:00 16 квітня у Збройних силах України було зареєстровано 28 випадків захворювання гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, з них одна людина одужала.

Перший летальний випадок від COVID-19 у Збройних силах був зареєстрований 7 квітня. Померла жінка – працівниця ЗСУ однієї з військових частин з Івано-Франківської області.