В украинской армии – вторая смерть от коронавируса

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Четверг, 16 апреля 2020, 15:09

В Вооруженных Силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ

Дословно: "Сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умер работник Вооруженных Сил Украины".

Детали: Отмечается, что первые признаки болезни у мужчины появились еще 1 апреля (повышенная температура и затрудненное дыхание). В связи с ухудшением самочувствия 8 апреля больного госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12 апреля. К сожалению, 16 апреля, в 10.20 мужчина умер.

По имеющейся информации, у мужчины кроме острой респираторной болезни Covid-19 были сопутствующие заболевания. О возрасте умершего не сообщается.

Напомним: По состоянию на 7:00 16 апреля в Вооруженных силах Украины было зарегистрировано 28 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один человек выздоровел.

Первый летальный случай от COVID-19 в Вооруженных силах был зарегистрирован 7 апреля. Умерла женщина - работница ВСУ одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

Украинская правда
Темы: коронавирус армия


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