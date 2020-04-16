Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала ще одного агента ФСБ у справі генерала Шайтанова

Четвер, 16 квітня 2020, 16:42
СБУ затримала ще одного агента ФСБ у справі генерала Шайтанова

Контррозвідники Служби безпеки затримали у справі генерала-зрадника Шайтанова, колишнього співробітника Центру спецоперацій "А" СБУ, який також підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Єгоровим.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили великий арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів.

 

Правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, підствольний гранатомет та 2 гранати до нього, пістолет STEYR 1914 з глушником, гвинтівку типу карабін, рушницю Mauser-Werks, саморобну гвинтівку з глушником, 3 гранати РГД-5 та запали до них, схожий на пластид матеріал, 12 капсулів-детонаторів та понад 9 тисяч набоїв різного калібру.

 

Вилучені зразки озброєння та боєприпасів долучено до кримінального провадження як докази та направлено на експертизу.

З’ясовуються усі обставини та характер зв’язків підозрюваного з російською спецслужбою.

Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

Що було раніше: Шевченківський райсуд Києва обрав 60 днів тримання під вартою для генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого затримали за підозрою у шпигунстві на ФСБ Росії.

За даними СБУ, Шайтанов був завербований ще у 2014 році. Слідство володіє доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тис. доларів та паспорт громадянина РФ.

Також Шайтанов збирав та передавав російській стороні секретну інформацію.

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУшпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
СБУ
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін заявив, що війна закінчиться, коли він досягне своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: