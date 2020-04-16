СБУ затримала ще одного агента ФСБ у справі генерала Шайтанова

Контррозвідники Служби безпеки затримали у справі генерала-зрадника Шайтанова, колишнього співробітника Центру спецоперацій "А" СБУ, який також підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Єгоровим.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили великий арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів.

Правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, підствольний гранатомет та 2 гранати до нього, пістолет STEYR 1914 з глушником, гвинтівку типу карабін, рушницю Mauser-Werks, саморобну гвинтівку з глушником, 3 гранати РГД-5 та запали до них, схожий на пластид матеріал, 12 капсулів-детонаторів та понад 9 тисяч набоїв різного калібру.

Вилучені зразки озброєння та боєприпасів долучено до кримінального провадження як докази та направлено на експертизу.

З’ясовуються усі обставини та характер зв’язків підозрюваного з російською спецслужбою.

Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

Що було раніше: Шевченківський райсуд Києва обрав 60 днів тримання під вартою для генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого затримали за підозрою у шпигунстві на ФСБ Росії.

За даними СБУ, Шайтанов був завербований ще у 2014 році. Слідство володіє доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тис. доларів та паспорт громадянина РФ.

Також Шайтанов збирав та передавав російській стороні секретну інформацію.