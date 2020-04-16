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СБУ задержала еще одного агента ФСБ по делу генерала Шайтанова

Четверг, 16 апреля 2020, 16:42
СБУ задержала еще одного агента ФСБ по делу генерала Шайтанова

Контрразведчики СБУ задержали по делу генерала-предателя Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.

 

Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовка типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра.

 

Изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству в качестве доказательства и направлены на экспертизу.

Выясняются все обстоятельства и характер связей подозреваемого с российской спецслужбой.

Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Что было раньше: Шевченковский райсуд Киева избрал 60 дней содержания под стражей для генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого задержали по подозрению в шпионаже в ФСБ России.

По данным СБУ, Шайтанов был завербован еще в 2014 году. Следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долларов и паспорт гражданина РФ.

Также Шайтанов собирал и передавал российской стороне секретную информацию.

Темы: СБУшпионаж
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