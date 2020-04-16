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Арахамія спрогнозував наступне засідання Ради

Четвер, 16 квітня 2020, 18:06
Арахамія спрогнозував наступне засідання Ради

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що наступне позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в середу на майбутньому тижні, 22 квітня.

Джерело: Арахамія з кулуарів парламенту, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Попередньо в середу".

Деталі: За словами Арахамії, зокрема, народні депутати розглянуть на засіданні проєкти постанов про скасування прийняття рішення про зміни в регламент, що запобігають "законодавчий спам".

Згідно з існуючою процедурою спікер парламенту не може підписати законопроєкт, якщо в Раді зареєстрований хоч один проект постанови про скасування рішення про його прийнятті.

Станом на 18.00 на сайті парламенту зареєстровано 3 таких проєкта, авторства народних депутатів Тараса Батенка та Ірини Констанкевич, а також Олександра Дубінського і Антона Полякова.

Що передувало: На позачерговому засіданні 16 квітня Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до свого регламенту, покликаний унеможливити поправковий спам.Це має пришвидшити розгляд "антиколомойського" законопроєкту, який наразі заблокований 16 тисячами поправок.

Теми: Верховна Рада
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