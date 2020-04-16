Арахамия спрогнозировал следующее заседание Рады

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в среду на предстоящей неделе, 22 апреля.

Источник: Арахамия из кулуаров парламента, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Предварительно в среду".

Детали: По словам Арахамии, в частности, народные депутаты рассмотрят на заседании проекты постановлений об отмене принятия решения об изменениях в регламент, предотвращающих "законодательный спам".

Согласно существующей процедуре спикер парламента не может подписать законопроект, если в Раде зарегистрирован хоть один проект постановления об отмене решения о его принятии.

По состоянию на 18.00 на сайте парламента зарегистрированы 3 таких проекта, авторства народных депутатов Тараса Батенко и Ирины Констанкевич, а также Александра Дубинского и Антона Полякова.

Что предшествовало: На внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в свой регламент, призванный избавиться от поправочного спама. Это должно ускорить рассмотрение "антиколомойского" законопроекта, который сейчас заблокирован 16 тысячами поправок.