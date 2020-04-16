Буря роздмухала вогонь у зоні ЧАЕС. Пожежники кажуть, все під контролем

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Четвер, 16 квітня 2020, 18:17

Внаслідок шквальних поривів вітру у четвер з’явилися три нові осередки тління у Зоні відчуження біля ЧАЕС.

Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: Рятувальники запевняють, тління не є масштабним та не має загрозливого характеру.

Зараз загін ДСНС залучений до робіт з локалізації осередків в Корогодському, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництвах.

 

До гасіння залучено понад тисячу пожежників, 120 одиниць спецтехніки, в тому числі 2 вертольоти.

За твердженням служби, загрози для критичних об`єктів, такі як "Укриття", "Вектор" та іншим немає.

Радіаційний фон по Києву та Київській області - у межах норми.

 

Передісторія: Раніше поліція Київщини оголосила про підозру ще одному палію, з вини якого сталася чергова пожежа у Чорнобильській зоні, а саме у Дитятківському лісництві "Північна Пуща".

До цього поліція вручила двом людям підозри у причетності до підпалів у Чорнобильській зоні відчуження, де пожежі гасили 10 днів.

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Українська правда
Теми: Чорнобиль пожежа погода


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