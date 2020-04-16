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Буря раздула огонь в зоне ЧАЭС. Пожарные говорят, все под контролем

Четверг, 16 апреля 2020, 18:17
Буря раздула огонь в зоне ЧАЭС. Пожарные говорят, все под контролем

Вследствие шквальных порывов ветра в четверг появились три новых очага тления в Зоне отчуждения возле ЧАЭС.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: Спасатели уверяют, что тление не является масштабным и не имеет угрожающего характера.

Сейчас отряд ГСЧС выполняет работу по локализации очагов в Корогодском, Дитятковском, Паришивском и Денисовецком лесничествах.

 

К тушению привлечены более тысячи пожарных, 120 единиц спецтехники, в том числе 2 вертолета.

По утверждению службы, угрозы для критических объектов, таких как "Укрытие", "Вектор" и других нет.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области - в пределах нормы.

 

Предыстория: Ранее полиция Киевщины объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел очередной пожар в Чернобыльской зоне, а именно в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща".

До этого полиция вручила двум людям подозрения в причастности к поджогам в Чернобыльской зоне отчуждения, где пожары тушили 10 дней.

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Украинская правда

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Темы: Чернобыльпожарпогода
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