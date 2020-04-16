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Звільнені з полону повідомляють про зґвалтування та катування

Четвер, 16 квітня 2020, 18:24
Звільнені з полону повідомляють про зґвалтування та катування

Українці, які насильно утримувалися на окупованій території Донбасу представниками незаконних збройних формувань РФ, підтверджують випадки, які призводили до каліцтв та смертей.

Джерело: начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Рудь

Пряма мова Рудя: "Більшість звільнених осіб підтверджують факти побиття, нелюдського поводження, застосування психологічного та сексуального насильства, приниження людської гідності, побиття, катування, що в окремих випадках призводило до каліцтв та загибелі".

Деталі: За шість років збройної агресії РФ органи прокуратури спільно з СБУ встановили понад 160 місць незаконного утримання українських громадян на Донбасі. Більше 3,5 тисяч осіб були протиправно позбавлені волі.

В окремих місцях одночасно утримувалося в нелюдських умовах від 200 до 300 осіб незалежно від статі, без належного забезпечення медичною допомогою і харчуванням.

Що було раніше: Зранку 16 квітня на КПВВ "Майорськ" українській стороні передали 9 заручників.

Денісова зазначила, що серед них Віктор Шайдов – військовослужбовець ЗСУ, який потрапив у полон у 2019 році.

Загалом планувалося, що 16 квітня на підконтрольну територію України будуть повернуті 19 полонених, але в підсумку повернулося 20.

Передісторія: Це вже третій етап звільнення українців за каденції Володимира Зеленського. Перший відбувся 7 вересня минулого року, коли з Росії додому повернулися 35 українців, під час другого – 29 грудня – з Донбасу повернулися 76 громадян.

Читайте також: Неоднозначний обмін: суперечливі історії тих, кого повернула та віддала Україна

Українська правда
Теми: Донбасбойові діїобмін
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