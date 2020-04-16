Освобожденные из плена сообщают об изнасилованиях и пытках

Украинцы, которые насильно удерживались на оккупированной территории Донбасса представителями незаконных вооруженных формирований РФ, подтверждают случаи, которые приводили к увечьям и смертям.

Источник: начальник Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Рудь

Прямая речь Рудя: "Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пытки, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели".

Детали: За шесть лет вооруженной агрессии РФ органы прокуратуры совместно с СБУ установили более 160 мест незаконного содержания украинских граждан на Донбассе. Более 3500 человек были противоправно лишены свободы.

В отдельных местах одновременно содержалось в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек независимо от пола, без должного обеспечения медицинской помощью и питанием.

Что было раньше: Утром 16 апреля на КПВВ "Майорск" украинской стороне передали 9 заложников.

Денисова отметила, что среди них Виктор Шайдов - военнослужащий ВСУ, который попал в плен в 2019 году.

В целом планировалось, что 16 апреля на подконтрольную территорию Украины будут возвращены 19 пленных, но в итоге вернулось 20.

Предыстория: Это уже третий этап освобождения украинцев при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда из России домой вернулись 35 украинцев, во время второго – в декабре – с оккупированного Донбасса вернулись 76 граждан.

Читайте также: Неоднозначный обмен: противоречивые истории тех, кого вернула и отдала Украине