У Великій Британії вже понад 100 тисяч заражень COVID-19
П'ятниця, 17 квітня 2020, 00:29
У Великій Британії 31 січня зафіксували перші два випадки захворювання новим коронавірусом, наразі в країні вже 104 145 випадків COVID-19.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: За останню добу у Великій Британії на коронавірус захворіло понад 4 000 людей. Станом на 17 квітня в країні діагностовано 104 145 випадків хвороби, 371 пацієнт вже одужав, 13 759 померли.
Загалом у світі з 2 134 465 випадків захворювання 540 656 осіб одужало та 142 148 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні після лікування від коронавірусу, але поки до виконання прем’єрських обов’язків він не повертається.
- Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.
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