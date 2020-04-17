У Великій Британії вже понад 100 тисяч заражень COVID-19

У Великій Британії 31 січня зафіксували перші два випадки захворювання новим коронавірусом, наразі в країні вже 104 145 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: За останню добу у Великій Британії на коронавірус захворіло понад 4 000 людей. Станом на 17 квітня в країні діагностовано 104 145 випадків хвороби, 371 пацієнт вже одужав, 13 759 померли.

Загалом у світі з 2 134 465 випадків захворювання 540 656 осіб одужало та 142 148 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

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Нагадаємо:

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні після лікування від коронавірусу, але поки до виконання прем’єрських обов’язків він не повертається.

Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.

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