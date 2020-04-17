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В Великобритании уже более 100 000 заражений COVID-19

Пятница, 17 апреля 2020, 00:29
В Великобритании уже более 100 000 заражений COVID-19

В Великобритании 31 января зафиксировали первые два случая заболевания новым коронавирусом, сейчас в стране уже 104 145 случая COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: За последние сутки в Великобритании на коронавирус заболело более 4000 человек.

Всего в мире с 2 134 465 случаев заболевания 540 656 человек выздоровели и 142 148 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним:

  • Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса, но пока к выполнению премьерских обязанностей он не возвращается.

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Темы: коронавирусВеликобритания
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