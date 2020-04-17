СБУ затримала бойовика "ДНР" і повідомила про підозру бойовику "ЛНР"

Служба безпеки України затримала в Одесі бойовика терористичної організації "ДНР".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "У ході проведення розшукових заходів оперативники Служби безпеки України затримали колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", який брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції".

Деталі: Досудовим слідством встановлено, що мешканець Донецька у 2014 році добровільно приєднався до одного з розвідувально-диверсійних підрозділів батальйону "Шум" Козачого союзу "Область війська Донського".

Згодом у складі вогневої групи підтримки так званої "1-ї Слов’янської бригади 1 Армійського Корпусу МО ДНР" здійснював активний опір українським військовослужбовцям та силам АТО в районі Вуглегірська, Дебальцевого, Пісків, Спартака, Логвінового, Донецького аеропорту.

У 2018 році зловмисник покинув лави бойовиків та виїхав на підконтрольну територію України. Переховувався в Харкові й Києві. Згодом переїхав до Одеси, де отримав нові документи. Весь цей час ретельно приховував свою участь у НЗФ "ДНР".

Під час затримання зловмисник надав про себе неправдиві установчі дані та чинив фізичний опір. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання бойовика вилучено комп’ютерну техніку, мобільний термінал та сім-картки, які можуть містити підтвердження його участі в терористичній організації "ДНР".

Наразі фігуранту провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Слідчі Служби безпеки України також заочно повідомили про підозру ватажку одного із незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР".

Досудове слідство встановило, що мешканець Ясинуватої Донецької області на прізвисько "Шумер" у квітні 2015 року очолив один з мотострілецьких батальйонів так званої "4 ОМСБр Народної міліції ЛНР". За його вказівками бойовики підрозділу обстрілювали позиції Збройних Сил та правоохоронних органів України у Новоайдарському районі Луганщини.

Співробітники СБУ задокументували, що у травні 2018 року за наказом "Шумера" бойовики із стрілецької зброї та автоматичного гранатомета обстріляли позиції сил АТО в районі населеного пункту Жолобок.

Тоді загинуло двоє співробітників Служби безпеки України, ще двоє - були поранені. Терористу і трьом його підлеглим заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Бойовиків оголошено у розшук.