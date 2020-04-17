Служба безопасности Украины задержала в Одессе боевика террористической организации "ДНР".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации" ДНР ", который участвовал в боевых действиях против сил Антитеррористической операции".

Детали: Досудебным следствием установлено, что житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона "Шум" Казачьего союза "Область войска Донского".

Впоследствии в составе огневой группы поддержки так называемой "1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР" осуществлял активное сопротивление украинским военнослужащим и силам АТО в районе Углегорская, Дебальцево, Песков, Спартака, Логвиново, Донецкого аэропорта.

В 2018 году злоумышленник покинул ряды боевиков и выехал на подконтрольную территорию Украины. Скрывался в Харькове и Киеве. Впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы. Все это время тщательно скрывал свое участие в НЗФ "ДНР".

Во время задержания злоумышленник сообщил о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление. В ходе санкционированного обыска по месту жительства боевика изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации "ДНР".

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.