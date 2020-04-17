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СБУ задержала боевика "ДНР" и сообщила о подозрении боевику "ЛНР"

Пятница, 17 апреля 2020, 16:36
СБУ задержала боевика ДНР и сообщила о подозрении боевику ЛНР

Служба безопасности Украины задержала в Одессе боевика террористической организации "ДНР".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации" ДНР ", который участвовал в боевых действиях против сил Антитеррористической операции".

Детали: Досудебным следствием установлено, что житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона "Шум" Казачьего союза "Область войска Донского".

 

Впоследствии в составе огневой группы поддержки так называемой "1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР" осуществлял активное сопротивление украинским военнослужащим и силам АТО в районе Углегорская, Дебальцево, Песков, Спартака, Логвиново, Донецкого аэропорта.

 

В 2018 году злоумышленник покинул ряды боевиков и выехал на подконтрольную территорию Украины. Скрывался в Харькове и Киеве. Впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы. Все это время тщательно скрывал свое участие в НЗФ "ДНР".

Во время задержания злоумышленник сообщил о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление. В ходе санкционированного обыска по месту жительства боевика изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации "ДНР".

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Следователи Службы безопасности Украины также заочно сообщили о подозрении главарю одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

Досудебное следствие установило, что житель Ясиноватой Донецкой области по прозвищу "Шумер" в апреля 2015 года году возглавил один из мотострелковых батальонов так называемой "4 омсбр Народной милиции ЛНР". По его указаниям боевики подразделения обстреливали позиции Вооруженных Сил и правоохранительных органов Украины в Новоайдарском районе Луганщины.

 

Сотрудники СБУ задокументировали, что в мая 2018 года по приказу "Шумера" боевики из стрелкового оружия и автоматического гранатомета обстреляли позиции сил АТО в районе населенного пункта Желобок.

Тогда погибли два сотрудника Службы безопасности Украины, еще двое - были ранены. Террористу и трем его подчиненным заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Боевики объявлены в розыск.

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Темы: СБУДНРОдесса
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