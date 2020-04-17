Вихідними рятувальники очікують піку пожеж на Київщині

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 20:18

Піку загорянь сухостою і пожеж в екосистемах у Київській області очікують на вихідних, 18 та 19 квітня.

Джерело: речниця Державної служби з надзвичайних ситуації Київщини Вікторія Рубан, яку цитує hromadske

Деталі: Вона зазначила, що кожних вихідних кількість пожеж збільшується, а на минулих рятувальники до 170 разів виїжджали на гасіння вогню.

Речниця ДСНС наголосила, що майже у всіх випадках причинами пожеж є людська діяльність.

Пряма мова Рубан: "Це випалювання сухої трави, це так звані шашличники, які вважають, що вони загасили багаття, яке роздмухується вітром через декілька годин".

Передісторія: У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють.

Теми: ДСНС пожежа Київська область


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