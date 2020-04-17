На выходные спасатели ожидают пика пожаров в Киевской области

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Пятница, 17 апреля 2020, 20:18

Пика возгораний сухостоя и пожаров в экосистемах в Киевской области ожидают на выходных, 18 и 19 апреля.

Источник: пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан, которую цитирует hromadske

Детали: Она отметила, что каждые выходные количество пожаров увеличивается, а в минувшие спасатели до 170 раз выезжали на тушение огня.

Спикер ДСНС отметила, что почти во всех случаях причиной пожаров является человеческая деятельность.

Прямая речь Рубан: "Это выжигание сухой травы, это так называемые шашлычники, которые считают, что они потушили костер, который раздувается ветром через несколько часов".

Предыстория: В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.

Темы: ГСЧС пожар Киевская область


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