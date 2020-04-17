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Підозрюваний у хабарництві заступник Кличка просить, щоб його відсторонили

П'ятниця, 17 квітня 2020, 20:52
Підозрюваний у хабарництві заступник Кличка просить, щоб його відсторонили

Перший заступник голови Київської адміністрації Микола Поворозник, якого підозрюють у хабарництві, просить мера Віталія Кличка відсторонити його від посади на час розслідування.

Джерело: сам Поворозник у Facebook

Пряма мова: "Щоб не було думок, що якимось чином можу впливати на слідство, я прийняв рішення і звернувся до міського голови з проханням відсторонити мене від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на час проведення слідства".

Деталі: Він наголосив, що готовий на співпрацю зі слідством.

Передісторія: Увечері 14 квітня стало відомо, що співробітники СБУ взялися за Поворозника, оскільки підозрюють, що він через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.

Пізніше перший заступник Кличка заявив, що всі роки працював чесно, а історія з хабарем є провокацією.

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличкохабар
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