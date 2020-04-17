Подозреваемый во взяточничестве зам Кличко просит, чтобы его отстранили
Первый заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник, которого подозревают во взяточничестве, просит мэра Виталия Кличко отстранить его от должности на время расследования.
Источник: сам Поворозник в Facebook
Прямая речь: "Чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому голове с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА на время проведения следствия".
Детали: Он подчеркнул, что готов на сотрудничество со следствием.
Предыстория: Вечером 14 апреля стало известно, что сотрудники СБУ взялись за Поворозника, поскольку подозревают, что он через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.
Позже первый заместитель Кличко заявил, что все годы работал честно, а история со взяткой является провокацией.