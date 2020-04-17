Подозреваемый во взяточничестве зам Кличко просит, чтобы его отстранили

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Пятница, 17 апреля 2020, 20:52

Первый заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник, которого подозревают во взяточничестве, просит мэра Виталия Кличко отстранить его от должности на время расследования.

Источник: сам Поворозник в Facebook

Прямая речь: "Чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому голове с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА на время проведения следствия".

Детали: Он подчеркнул, что готов на сотрудничество со следствием.

Предыстория: Вечером 14 апреля стало известно, что сотрудники СБУ взялись за Поворозника, поскольку подозревают, что он через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.

Позже первый заместитель Кличко заявил, что все годы работал честно, а история со взяткой является провокацией.

Украинская правда
Темы: Киев Виталий Кличко взятка


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