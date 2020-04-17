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Ми радітимемо обміну з бойовиками навіть 1 на 1 – Зеленський

П'ятниця, 17 квітня 2020, 21:45
Ми радітимемо обміну з бойовиками навіть 1 на 1 – Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що навіть обмін полоненими з бойовиками один на один має відбуватися.

Джерело: Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером

Пряма мова Зеленського: "Нам пропонували через коронавірус почекати, а потім повернутися до обмінів. Моя впевненість в тому, що ми не можемо зробити "фріз" (заморозку – УП) у відносинах, які почалися у сфері обміну. Ми повинні щодня працювати. 20 людей готові, вони підтвердили, ми верифікували –давайте мінятися. Якщо завтра нам запропонують обмін одного на одного – ми теж будемо радіти та обмінювати"

Деталі: Наступний крок влади – поміняти тих людей, які знаходяться у Криму чи в Росії. Це, зазначив президент, буде важко.

Що було раніше: Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

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Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасобмін
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