Мы будем радоваться обмену с боевиками даже 1 на 1 – Зеленский

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Пятница, 17 апреля 2020, 21:45

Президент Владимир Зеленский отметил, что даже обмен пленными с боевиками один на один должно происходить.

Источник: Зеленский в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером

Прямая речь Зеленского: "Нам предлагали из-за коронавируса подождать, а потом вернуться к обменам. Моя уверенность в том, что мы не можем сделать "фриз" (заморозку - УП) в отношениях, которые начались в сфере обмена. Мы должны ежедневно работать. 20 человек готовы, они подтвердили, мы верифицировали -Давайте меняться. Если завтра нам предложат обмен одного на одного – мы тоже будем радоваться и обменивать"

Детали: Следующий шаг власти - поменять тех людей, которые находятся в Крыму или в России. Это, отметил президент, будет трудно.

Что было раньше: Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.

Читайте также: Неоднозначный обмен: противоречивые истории тех, кого вернула и отдала Украине

Украинская правда
Темы: Зеленский Донбасс обмен


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