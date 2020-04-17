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Пожежа в зоні ЧАЕС: Німеччина надасть Україні обладнання на 230 тисяч євро

П'ятниця, 17 квітня 2020, 23:07
Пожежа в зоні ЧАЕС: Німеччина надасть Україні обладнання на 230 тисяч євро

За дорученням Федерального уряду Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) передає Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) спеціальне обладнання для локалізації лісових пожеж навколо колишньої Чорнобильської АЕС.

Джерело: посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен

Пряма мова посла: "Ми раді чути, що гасіння пожеж проходить успішно завдяки масштабному задіянню підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Щоб підтримати і захистити відважних вогнеборців у їхній боротьбі, ми швидко відреагували і, за погодженням з ДСНС, закупили дозиметри, пожежні рукави та пожежну машину".

Деталі: Допомога включає 80 дозиметрів для вимірювання радіоактивності та близько 15 км пожежних рукавів. Крім того, проводиться закупівля пожежної автоцистерни, спеціально обладнаної для лісових та рослинних пожеж.

Допомога складає 230 000 євро.

Передісторія: У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють.

Українська правда
Теми: пожежаДСНСНімеччина
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