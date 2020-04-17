Пожар в зоне ЧАЭС: Германия предоставит Украине оборудование на 230 тысяч евро
По поручению Федерального правительства Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) передает Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) специальное оборудование для локализации лесных пожаров вокруг бывшей Чернобыльской АЭС.
Источник: посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен
Прямая речь посла: "Мы рады слышать, что тушение пожаров проходит успешно, благодаря масштабному задействованию подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Чтобы поддержать и защитить отважных пожарных в их борьбе, мы быстро отреагировали и, по согласованию с ДСНС, закупили дозиметры, пожарные рукава и пожарную машину".
Детали: Помощь включает 80 дозиметров для измерения радиоактивности и около 15 км пожарных рукавов. Кроме того, проводится закупка пожарной автоцистерны, специально оборудованной для лесных и растительных пожаров.
Помощь составляет 230 тысяч евро.
Предыстория: В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.