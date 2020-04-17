Пожар в зоне ЧАЭС: Германия предоставит Украине оборудование на 230 тысяч евро

432 просмотра
Пятница, 17 апреля 2020, 23:07

По поручению Федерального правительства Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) передает Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) специальное оборудование для локализации лесных пожаров вокруг бывшей Чернобыльской АЭС.

Источник: посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен

Прямая речь посла: "Мы рады слышать, что тушение пожаров проходит успешно, благодаря масштабному задействованию подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Чтобы поддержать и защитить отважных пожарных в их борьбе, мы быстро отреагировали и, по согласованию с ДСНС, закупили дозиметры, пожарные рукава и пожарную машину".

Детали: Помощь включает 80 дозиметров для измерения радиоактивности и около 15 км пожарных рукавов. Кроме того, проводится закупка пожарной автоцистерны, специально оборудованной для лесных и растительных пожаров.

Помощь составляет 230 тысяч евро.

Предыстория: В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.

Украинская правда
Темы: пожар ГСЧС Германия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Грязь в воздухе Киева снова зашкаливает: лидер среди самых грязных городов 17 апреля 2020, 22:57
На выходные спасатели ожидают пика пожаров в Киевской области 17 апреля 2020, 20:18
Пожары в Житомирской охватили уже 9 лесхозов 17 апреля 2020, 19:16
Все новости
Главные новости
Президент рассказал, когда можно рассчитывать на смягчение карантина
Зеленский боится, что после Пасхи коронавирус может поразить миллионы
У командующего Нацгвардией обнаружили коронавирус – МВД
Пожары в Житомирской охватили уже 9 лесхозов
Все новости
Фото

Животные и портреты, которые они заслужили

исследование

Почему половое созревание у девочек начинается раньше

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!