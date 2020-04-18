Американські школи можуть невдовзі відкритись – Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що відкриття навчальних закладів, які зачинили через коронавірус, може відбутись раніше.

Джерело: CNN

Деталі: За словами Трампа, багато очільників штатів вже говорять про відкриття шкіл. Лідер американців вважає, що держава має піклуватись про людей похилого віку.

"Але я думаю, що школи будуть відкриті раніше", – стверджує президент.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмежень, які були введені в США на час епідемії COVID-19. Відкриття навчальних закладів та дозвіл збиратись групами до 50 осіб – другий етап плану.

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