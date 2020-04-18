Американські школи можуть невдовзі відкритись – Трамп
Субота, 18 квітня 2020, 06:44
Президент США Дональд Трамп вважає, що відкриття навчальних закладів, які зачинили через коронавірус, може відбутись раніше.
Джерело: CNN
Деталі: За словами Трампа, багато очільників штатів вже говорять про відкриття шкіл. Лідер американців вважає, що держава має піклуватись про людей похилого віку.
"Але я думаю, що школи будуть відкриті раніше", – стверджує президент.
Що передувало: Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмежень, які були введені в США на час епідемії COVID-19. Відкриття навчальних закладів та дозвіл збиратись групами до 50 осіб – другий етап плану.
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Нагадаємо:
- Наразі у країні зареєстрували 699 тисяч випадків зараження. Із них вилікувались 58 тисяч хворих. Жертвами захворювання стали майже 37 тисяч осіб.
Українська правда