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Американські школи можуть невдовзі відкритись – Трамп

Субота, 18 квітня 2020, 06:44
Американські школи можуть невдовзі відкритись – Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що відкриття навчальних закладів, які зачинили через коронавірус, може відбутись раніше.

Джерело: CNN

Деталі: За словами Трампа, багато очільників штатів вже говорять про відкриття шкіл. Лідер американців вважає, що держава має піклуватись про людей похилого віку. 

"Але я думаю, що школи будуть відкриті раніше", – стверджує президент. 

Що передувало: Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмежень, які були введені в США на час епідемії COVID-19. Відкриття навчальних закладів та дозвіл збиратись групами до 50 осіб –  другий етап плану. 

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Нагадаємо:

  • Наразі у країні зареєстрували 699 тисяч випадків зараження. Із них вилікувались 58 тисяч хворих. Жертвами захворювання стали майже 37 тисяч осіб.

Українська правда

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Теми: СШАкарантинТрамп
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