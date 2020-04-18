Американські школи можуть невдовзі відкритись – Трамп

169 переглядів
Субота, 18 квітня 2020, 06:44

Президент США Дональд Трамп вважає, що відкриття навчальних закладів, які зачинили через коронавірус, може відбутись раніше.

Джерело: CNN

Деталі: За словами Трампа, багато очільників штатів вже говорять про відкриття шкіл. Лідер американців вважає, що держава має піклуватись про людей похилого віку. 

"Але я думаю, що школи будуть відкриті раніше", – стверджує президент. 

Що передувало: Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмежень, які були введені в США на час епідемії COVID-19. Відкриття навчальних закладів та дозвіл збиратись групами до 50 осіб –  другий етап плану. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Наразі у країні зареєстрували 699 тисяч випадків зараження. Із них вилікувались 58 тисяч хворих. Жертвами захворювання стали майже 37 тисяч осіб.

Українська правда
Теми: США карантин Трамп


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп обіцяє багатомільярдну програму продовольчої допомоги через COVID-19 18 квітня 2020, 03:04
США протестували на коронавірус понад 3,5 мільйона осіб 18 квітня 2020, 02:18
CNN: У США повідомляють про успішне випробування ліків від коронавірусу 17 квітня 2020, 19:43
Усі новини
Головні новини
На Житомирщині вогонь охопив 4 тисячі гектарів лісу, згоріли десятки будинків
Бруд у повітрі Києва знову зашкалює: лідер серед найбрудніших міст
Президент розповів, коли можна розраховувати на пом’якшення карантину
Зеленський боїться, що після Великодня коронавірус може вразити мільйони
Усі новини
школа

Коли видадуть табелі школярам і як саме

Фото

15 найкращих світлин 2020 року, за версією Sony World Photography Awards