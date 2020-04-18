Американские школы могут вскоре открыться – Трамп

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Суббота, 18 апреля 2020, 06:44

Президент США Дональд Трамп считает, что открытие учебных заведений, которые закрыли из-за коронавируса, может состояться раньше.

Источник: CNN

Детали: По словам Трампа, много руководителей штатов уже говорят об открытии школ. Лидер американцев считает, что государство должно заботиться о стариках.

"Но я думаю, что школы будут открыты раньше", – утверждает президент.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп представил план постепенной отмены ограничений, которые были введены в США на время эпидемии COVID-19. Открытие учебных заведений и разрешение собираться группами до 50 человек – второй этап плана.

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Напомним:

  • Сейчас в стране зарегистрировали 699 тысяч случаев заражения. Из них вылечились 58 тысяч больных. Жертвами заболевания стали почти 37 тысяч человек.

Украинская правда
Темы: США карантин Трамп


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