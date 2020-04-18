Американские школы могут вскоре открыться – Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что открытие учебных заведений, которые закрыли из-за коронавируса, может состояться раньше.

Источник: CNN

Детали: По словам Трампа, много руководителей штатов уже говорят об открытии школ. Лидер американцев считает, что государство должно заботиться о стариках.

"Но я думаю, что школы будут открыты раньше", – утверждает президент.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп представил план постепенной отмены ограничений, которые были введены в США на время эпидемии COVID-19. Открытие учебных заведений и разрешение собираться группами до 50 человек – второй этап плана.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним: