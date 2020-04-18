Коронавірус у Києві: 65 нових випадків, з них 26 – у Лаврі

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Субота, 18 квітня 2020, 10:29

Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили Covid-19, за минулу добу збільшилася ще на 65 людей, при цьому значна частина з них - у Києво-Печерській Лаврі.

Джерело: пост мера Києва Віталія Кличка у Facebook

Пряма мова: "Захворіли 24 жінки віком від 24 до 69 років. Та 41 чоловік - від 19 до 92 років. До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Із зареєстрованих за минулу добу (17 квітня – ред.) випадків захворювання – 26 у Києво-Печерській Лаврі".

Деталі: Із нововиявлених 65 хворих – 6 медиків.

Загалом у Києві вже 770 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

З огляду на це Кличко попросив киян та всіх українців залишатися вдома на Великодні свята, не йти до церкви та не ходити у гості.

 

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Нагадаємо:

  • 17 квітня повідомлялося, що у духовній академії Києво-Печерськох лаври коронавірусом захворіли 19 осіб.
  • В Україні підтверджено 5 106 випадків COVID-19, протягом 17 квітня отримали інформацію про ще 444 хворих і 8 померлих.

Українська правда
Теми: коронавірус Київ епідемія Віталій Кличко церква


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