Коронавирус в Киеве: 65 новых случаев, из них 26 - в Лавре

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Суббота, 18 апреля 2020, 10:29

Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили Covid-19, за минувшие сутки увеличилась еще на 65 человек, при этом значительная часть из них - в Киево-Печерской Лавре.

Источник: пост мэра Киева Виталия Кличко в Facebook

Прямая речь: "Заболели 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет. И 41 мужчина - от 19 до 92 лет. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Из зарегистрированных за минувшие сутки (17 апреля - ред .) случаев заболевания - 26 в Киево-Печерской Лавре".

Детали: Из нововыявленных 65 больных - 6 медиков.

Всего в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Учитывая это Кличко попросил киевлян и всех украинцев оставаться дома на Пасху, не идти в церковь и не ходить в гости.

 

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Напомним:

  • 17 апреля сообщалось, что в духовной академии Киево-Печерськох Лавры коронавирусом заболели 19 человек.
  • В Украине подтверждено 5106 случаев COVID-19, в течение 17 апреля получили информацию о еще 444 больных и 8 умерших.

Украинская правда
Темы: коронавирус Киев эпидемия Виталий Кличко церковь


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