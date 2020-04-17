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Коронавірус у Києво-Печерській лаврі: 19 хворих у духовній академії

П'ятниця, 17 квітня 2020, 11:42
Коронавірус у Києво-Печерській лаврі: 19 хворих у духовній академії

Троє викладачів і 16 студентів Київської духовної академії захворіли на коронавірус – це підтвердило ПЛР-тестування, результати щодо інших людей, які здавали аналіз на COVID-19, ще чекають.  

Джерело: пресслужба академії у Facebook   

Дослівно: "16 квітня близько 21:00 Академія одержала телефонне повідомлення з Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, що за результатами тестів 19 осіб (3 викладача та 16 студентів) отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус".

Деталі: У цих людей брали аналізи 14 квітня. Наразі усі вони перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії під наглядом медиків.

Також у Київській духовній академії проводили ПЛР-тестування 15 квітня, але результати цього дослідження ще невідомі.

Київська духовна академія – вищий богословський навчальний заклад УПЦ московського патріархату, що здійснює підготовку священнослужителів, викладачів богословських навчальних закладів, церковних вчених.  

Академія розташована на території Києво-Печерської лаври.   

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Передісторія: 

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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