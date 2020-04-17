Коронавірус у Києво-Печерській лаврі: 19 хворих у духовній академії
Троє викладачів і 16 студентів Київської духовної академії захворіли на коронавірус – це підтвердило ПЛР-тестування, результати щодо інших людей, які здавали аналіз на COVID-19, ще чекають.
Джерело: пресслужба академії у Facebook
Дослівно: "16 квітня близько 21:00 Академія одержала телефонне повідомлення з Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, що за результатами тестів 19 осіб (3 викладача та 16 студентів) отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус".
Деталі: У цих людей брали аналізи 14 квітня. Наразі усі вони перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії під наглядом медиків.
Також у Київській духовній академії проводили ПЛР-тестування 15 квітня, але результати цього дослідження ще невідомі.
Київська духовна академія – вищий богословський навчальний заклад УПЦ московського патріархату, що здійснює підготовку священнослужителів, викладачів богословських навчальних закладів, церковних вчених.
Академія розташована на території Києво-Печерської лаври.
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Передісторія:
- 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович) та 47-річний ієродиякон Наум. В обох підтвердили коронавірус.
- Джерела УП серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у намісника лаври Павла діагностували коронавірус. Джерела УП у столичній владі повідомили, що стан митрополита Павла не важкий. Йому зробили ПЦР-тест, який підтвердив у служителя коронавірус.
- Через спалах коронавірусу Лавру закрили на карантин. Водночас предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що українці зможуть потрапити на великодні богослужіння до храмів, попри карантин.
- 14 квітня з Лаври госпіталізували одну монахиню та двох учнів семінарії.