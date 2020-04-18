Рятувальники показали відео пожеж у Зоні відчуження та на Житомирщині

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Субота, 18 квітня 2020, 14:24

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала відео пожеж у Чорнобильській зоні та у Житомирській області.

Джерело: ДСНС у Facebook  

Деталі: Рятувальники опублікували оперативне відео обльоту Чорнобильської зони станом на ранок 18 квітня.

На ньому видно, що осередок однієї з пожеж знаходиться на великій відстані від ЧАЕС.

Також ДСНС показала, як пожежники поливають водою ліс, що горить на Житомирщині й стримують розповсюдження вогню.

Нагадаємо:

  • У Зоні відчуження пожежі охопили вже територію 5 лісництв.
  • Значну частину диму, який суттєво забруднює повітря столиці, доносить у Київ з Житомирської області, де в двох лісництвах зараз палає 2700 га.

Українська правда
Теми: пожежа Чорнобиль Житомир ДСНС


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