Рятувальники показали відео пожеж у Зоні відчуження та на Житомирщині

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала відео пожеж у Чорнобильській зоні та у Житомирській області.

Джерело: ДСНС у Facebook

Деталі: Рятувальники опублікували оперативне відео обльоту Чорнобильської зони станом на ранок 18 квітня.

На ньому видно, що осередок однієї з пожеж знаходиться на великій відстані від ЧАЕС.

Також ДСНС показала, як пожежники поливають водою ліс, що горить на Житомирщині й стримують розповсюдження вогню.

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