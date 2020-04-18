Рятувальники показали відео пожеж у Зоні відчуження та на Житомирщині
Субота, 18 квітня 2020, 14:24
Державна служба з надзвичайних ситуацій показала відео пожеж у Чорнобильській зоні та у Житомирській області.
Джерело: ДСНС у Facebook
Деталі: Рятувальники опублікували оперативне відео обльоту Чорнобильської зони станом на ранок 18 квітня.
На ньому видно, що осередок однієї з пожеж знаходиться на великій відстані від ЧАЕС.
Також ДСНС показала, як пожежники поливають водою ліс, що горить на Житомирщині й стримують розповсюдження вогню.
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Українська правда