Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рятувальники показали відео пожеж у Зоні відчуження та на Житомирщині

Субота, 18 квітня 2020, 14:24
Рятувальники показали відео пожеж у Зоні відчуження та на Житомирщині

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала відео пожеж у Чорнобильській зоні та у Житомирській області.

Джерело: ДСНС у Facebook  

Деталі: Рятувальники опублікували оперативне відео обльоту Чорнобильської зони станом на ранок 18 квітня.

На ньому видно, що осередок однієї з пожеж знаходиться на великій відстані від ЧАЕС.

Також ДСНС показала, як пожежники поливають водою ліс, що горить на Житомирщині й стримують розповсюдження вогню.

Нагадаємо:

  • У Зоні відчуження пожежі охопили вже територію 5 лісництв.
  • Значну частину диму, який суттєво забруднює повітря столиці, доносить у Київ з Житомирської області, де в двох лісництвах зараз палає 2700 га.

Українська правда
Теми: пожежаЧорнобильЖитомирДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
пожежа
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: