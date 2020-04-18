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Спасатели показали видео пожаров в Зоне отчуждения и на Житомирщине

Суббота, 18 апреля 2020, 14:24
Спасатели показали видео пожаров в Зоне отчуждения и на Житомирщине

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала видео пожаров в Чернобыльской зоне и в Житомирской области.

Источник: ДСНС в Facebook

Детали: Спасатели опубликовали оперативное видео облета Чернобыльской зоны, снятое утром 18 апреля. На нем видно, что эпицентр одного из пожаров находится на большом расстоянии от ЧАЭС.

Также ДСНС показала, как пожарные поливают водой лес, который горит на Житомирщине и сдерживают распространение огня.

Напомним:

  • В зоне отчуждения пожары охватили уже территорию 5 лесничеств.
  • Значительную часть дыма, который существенно загрязняет воздух столицы, доносит в Киев из Житомирской области, где в двух лесничествах сейчас пылает 2700 га.

Украинская правда
Темы: пожарЧернобыльЖитомирГСЧС
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