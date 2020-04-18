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У Зоні відчуження горить уже 5 лісництв

Субота, 18 квітня 2020, 09:53
У Зоні відчуження горить уже 5 лісництв

У Зоні відчуження та безумовного відселення пожежі охопили вже територію 5 лісництв. За даними ДСНС, радіаційний фон у Києві та області "в цілому в межах норми".

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

 

Дослівно: "Станом на 7 годину 18 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасіння пожеж на території  Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем. Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг".

"В цілому радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.)".

Деталі: На Житомирщині станом на 7 ранку суботи ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу та пеньків, при цьому відкритих осередків горіння не спостерігається.

 

Так, на території Виступовицького лісництва поблизу с. Рудня та с. Виступовичі площа пожежі становить близько 2 тис. га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.

На території Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть площа пожежі становить близько 700 га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.

Що передувало: Станом на ранок 17 квітня повідомлялося про пожежі на території 4 лісництв на Київщині: Корогодського, Котовського, Дитятківського та Денисовецького.

У ДСНС заявляли, що піку загорянь сухостою і пожеж в екосистемах у Київській області очікують на вихідних, 18 та 19 квітня.

Передісторія:

  • У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють. 
  • 16 квітня від вечір вітер змінив напрямок – і у київському повітрі з’явилися продукти горіння, які принесло вітром з пожеж у Житомирській області та з зоні відчуження у Київській області. Киянам радили не відчиняти вікна.
  • Індекс якості повітря QIAir показав, що у деяких районах Києва індекс повітря знаходиться на позначці "небезпечно".

Українська правда

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Теми: ДСНСпожежаЧорнобильКиївська областьЖитомирщина
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