Третину пожеж на Житомирщині вже загасили – Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що з 15 осередків загорянь в екосистемах Житомирської області рятувальники вже ліквідували 6.

Джерело: пост міністра у Twitter

Пряма мова: "Причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області. Прогоріло 7800 га лісової підстилки. Було 15 осередків, ліквідовано 6, локалізовано 5, на 4 працюємо".

Деталі: За словами Авакова, для гасіння вогню залучили 3 літаки, пожпотяг, 100 одиниць спецтехніки та понад 600 людей. Він додав актуальну карту загорянь.

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