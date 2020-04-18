Треть пожаров на Житомирщине уже потушили - Аваков

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Суббота, 18 апреля 2020, 14:54

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что с 15 очагов возгораний в экосистемах Житомирской области спасатели уже ликвидировали 6.

Источник: пост министра в Twitter

Прямая речь: "Причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области. Прогорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано 6, локализовано 5, на 4 работаем".

Детали: По словам Авакова, для тушения огня привлекли 3 самолета, пожпоезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек. Он добавил актуальную карту возгораний.

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Напомним:

  • Значительную часть дыма, который существенно загрязняет воздух столицы, доносит в Киев из Житомирской области, где в двух лесничествах сейчас пылает 2700 га.
  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала видео пожаров в Чернобыльской зоне и в Житомирской области.

Украинская правда
Темы: пожар Житомирская область Аваков


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