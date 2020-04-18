Треть пожаров на Житомирщине уже потушили - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что с 15 очагов возгораний в экосистемах Житомирской области спасатели уже ликвидировали 6.

Источник: пост министра в Twitter

Прямая речь: "Причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области. Прогорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано 6, локализовано 5, на 4 работаем".

Детали: По словам Авакова, для тушения огня привлекли 3 самолета, пожпоезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек. Он добавил актуальную карту возгораний.

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