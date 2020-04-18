Звільнений Зеленським СБУшник може очолити Закарпатську ОДА – джерела

Президент Володимир Зеленський планує призначити головою Закарпатської ОДА Олексія Петрова, якого звільнив з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області.

Джерело: джерела УП в Офісі президента

Деталі: Як зазначило джерело, Петрова планують призначити головою ОДА наступного тижня.

Співрозмовник зазначив, що в ОП перевіряли кандидатуру Петрова, якого звинувачували у приватизації службової квартири в центрі Києва.

Що передувало: 17 квітня Зеленський звільнив Олексія Петрова з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області.

Призначений на посаду Петров був у серпні 2019 року.

Тоді ж журналісти Bihus.info з’ясували, що перед першим туром президентських виборів він приватизував службову квартиру площею понад 170 кв м у центрі Києва.

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