Звільнений Зеленським СБУшник може очолити Закарпатську ОДА – джерела
Президент Володимир Зеленський планує призначити головою Закарпатської ОДА Олексія Петрова, якого звільнив з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області.
Джерело: джерела УП в Офісі президента
Деталі: Як зазначило джерело, Петрова планують призначити головою ОДА наступного тижня.
Співрозмовник зазначив, що в ОП перевіряли кандидатуру Петрова, якого звинувачували у приватизації службової квартири в центрі Києва.
Що передувало: 17 квітня Зеленський звільнив Олексія Петрова з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області.
Призначений на посаду Петров був у серпні 2019 року.
Тоді ж журналісти Bihus.info з’ясували, що перед першим туром президентських виборів він приватизував службову квартиру площею понад 170 кв м у центрі Києва.
Передісторія:
- 24 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський вирішив звільнити голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка і главу Львівської ОДА Маркіяна Мальського.
- Наразі в.о. голови Закарпатської ОДА є Олексій Гетманенко.