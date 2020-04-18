Звільнений Зеленським СБУшник може очолити Закарпатську ОДА – джерела

7190 переглядів
Субота, 18 квітня 2020, 19:04

Президент Володимир Зеленський планує призначити головою Закарпатської ОДА Олексія Петрова, якого звільнив з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області.

Джерело: джерела УП в Офісі президента

Деталі: Як зазначило джерело, Петрова планують призначити головою ОДА наступного тижня.

Співрозмовник зазначив, що в ОП перевіряли кандидатуру Петрова, якого звинувачували у приватизації службової квартири в центрі Києва.

Що передувало: 17 квітня Зеленський звільнив Олексія Петрова з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області.

Призначений на посаду Петров був у серпні 2019 року. 

Тоді ж журналісти Bihus.info з’ясували, що перед першим туром президентських виборів він приватизував службову квартиру площею понад 170 кв м у центрі Києва.

Передісторія:

  • 24 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський вирішив звільнити голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка і главу Львівської ОДА Маркіяна Мальського.
  • Наразі в.о. голови Закарпатської ОДА є Олексій Гетманенко.

Українська правда
Теми: Закарпаття Зеленський СБУ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ще у трьох прикордонників із Закарпаття виявили коронавірус 18 квітня 2020, 17:56
Два священники УПЦ МП захворіли COVID-19 на Закарпатті 16 квітня 2020, 22:01
Зеленський прилетів на Закарпаття: подивиться на військові навчання 16 квітня 2020, 12:10
Усі новини
Головні новини
У МВС не виключають, що пожежі біля Києва – спланована диверсія
У ДСНС і Укргідрометцентрі розповіли, коли очиститься повітря в Києві
Президент підписав зміни до бюджету
ЗМІ пишуть про госпіталізацію з COVID-19 глави УПЦ МП. Там заперечують
Усі новини
афіша

Телебачення та онлайн: розклад богослужінь на Великдень

психологія

Післяпологова депресія у чоловіків – реальна