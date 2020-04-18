Уволенный Зеленским СБУшник может возглавить Закарпатскую ОГА – источник

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Суббота, 18 апреля 2020, 19:04

Президент Владимир Зеленский планирует назначить председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова, которого уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Источник: источники УП в Офисе президента

Детали: Как отметил источник, Петрова планируют назначить председателем ОГА на следующей неделе.

Собеседник также отметил, что в ОП проверяли кандидатуру Петрова, которого обвиняли в приватизации служебной квартиры в центре Киева.

Что предшествовало: 17 апреля Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Назначен на должность Петров был в августе 2019 года.

Тогда же журналисты Bihus.info выяснили, что перед первым туром президентских выборов он приватизировал служебную квартиру площадью более 170 кв м в центре Киева.

Предыстория:

  • 24 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркиян Мальский.
  • Сейчас и.о. главы Закарпатской ОГА является Алексей Гетманенко. 

Украинская правда
Темы: Закарпатье Зеленский СБУ


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