Уволенный Зеленским СБУшник может возглавить Закарпатскую ОГА – источник
Президент Владимир Зеленский планирует назначить председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова, которого уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.
Источник: источники УП в Офисе президента
Детали: Как отметил источник, Петрова планируют назначить председателем ОГА на следующей неделе.
Собеседник также отметил, что в ОП проверяли кандидатуру Петрова, которого обвиняли в приватизации служебной квартиры в центре Киева.
Что предшествовало: 17 апреля Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.
Назначен на должность Петров был в августе 2019 года.
Тогда же журналисты Bihus.info выяснили, что перед первым туром президентских выборов он приватизировал служебную квартиру площадью более 170 кв м в центре Киева.
Предыстория:
- 24 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркиян Мальский.
- Сейчас и.о. главы Закарпатской ОГА является Алексей Гетманенко.