Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль доручив головам ОДА контролювати виплату зарплат медикам

Субота, 18 квітня 2020, 19:56
Шмигаль доручив головам ОДА контролювати виплату зарплат медикам

Прем'єр Денис Шмигаль доручив головам ОДА взяти під особистий контроль питання своєчасної та повної виплати зарплат медпрацівникам.

Джерело: Шмигаль у Facebook

Дослівно: "Сьогодні після щоденної наради з президентом доручив головам облдержадміністрацій взяти під особистий контроль питання своєчасної та повної виплати зарплат медичним працівникам.

Особливо це стосується лікарів екстреної допомоги та персоналу тих 240 лікарень, які визначені місцевими органами влади для прийому хворих на COVID-19. Але зарплати іншим медичним працівникам також мають бути виплачені вчасно".

Деталі: Шмигаль закликав медпрацівників, яким затримують виплату заробітної плати або проводять неналежний розрахунок, повідомляти про це на "гарячі лінії" ОДА з питань COVID-19 або на урядову "гарячу лінію" за номером 1545.

Прем'єр нагадав, що рішенням Кабміну на 906 млн грн було збільшено субвенцію в регіони на підтримку діяльності лікарень під час пандемії. Цією ж постановою уряд зобов’язав ОДА вжити заходи для забезпечення своєчасної виплати зарплат медпрацівникам.

Також прийнятими змінами до держбюджету-2020 затверджено Фонд боротьби з COVID-19 у розмірі 64,7 млрд грн. Ці кошти підуть, зокрема, на додаткові виплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо залучені в протидії поширенню коронавірусу.

Разом з тим, Шмигаль зазначив, що підписання президентом змін до бюджету є відправною точкою для реалізації пріоритетних кроків для протидії пандемії коронавірусу.

Що передувало: 18 квітня пресслужба президента повідомила, що уже наступного тижня розпочнеться покриття заборгованостей із заробітних плат лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Шмигаль медицинамісцева владагроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Дефіциту пального в Україні не очікується – Шмигаль
Світовий банк і донори нададуть Україні $1,76 млрд допомоги – Шмигаль
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: