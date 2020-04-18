Шмигаль доручив головам ОДА контролювати виплату зарплат медикам

Прем'єр Денис Шмигаль доручив головам ОДА взяти під особистий контроль питання своєчасної та повної виплати зарплат медпрацівникам.

Джерело: Шмигаль у Facebook

Дослівно: "Сьогодні після щоденної наради з президентом доручив головам облдержадміністрацій взяти під особистий контроль питання своєчасної та повної виплати зарплат медичним працівникам.

Особливо це стосується лікарів екстреної допомоги та персоналу тих 240 лікарень, які визначені місцевими органами влади для прийому хворих на COVID-19. Але зарплати іншим медичним працівникам також мають бути виплачені вчасно".

Деталі: Шмигаль закликав медпрацівників, яким затримують виплату заробітної плати або проводять неналежний розрахунок, повідомляти про це на "гарячі лінії" ОДА з питань COVID-19 або на урядову "гарячу лінію" за номером 1545.

Прем'єр нагадав, що рішенням Кабміну на 906 млн грн було збільшено субвенцію в регіони на підтримку діяльності лікарень під час пандемії. Цією ж постановою уряд зобов’язав ОДА вжити заходи для забезпечення своєчасної виплати зарплат медпрацівникам.

Також прийнятими змінами до держбюджету-2020 затверджено Фонд боротьби з COVID-19 у розмірі 64,7 млрд грн. Ці кошти підуть, зокрема, на додаткові виплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо залучені в протидії поширенню коронавірусу.

Разом з тим, Шмигаль зазначив, що підписання президентом змін до бюджету є відправною точкою для реалізації пріоритетних кроків для протидії пандемії коронавірусу.

Що передувало: 18 квітня пресслужба президента повідомила, що уже наступного тижня розпочнеться покриття заборгованостей із заробітних плат лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах.