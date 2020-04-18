Шмыгаль поручил главам ОГА контролировать выплату зарплат медикам

Премьер Денис Шмыгаль поручил председателям ОГА взять под личный контроль вопрос своевременной и полной выплаты зарплат медработникам.

Источник: Шмыгаль в Facebook

Дословно: "Сегодня после ежедневного совещания с президентом поручил главам облгосадминистраций взять под личный контроль вопрос своевременной и полной выплаты зарплат медицинским работникам.

Особенно это касается врачей экстренной помощи и персонала 240 больниц, определенных местными органами власти для приема больных COVID-19. Но зарплаты другим медицинским работникам также должны быть выплачены в срок".

Детали: Шмыгаль призвал медработников, которым задерживают выплату заработной платы или проводят ненадлежащий расчет, сообщать об этом на "горячие линии" ОГА по вопросам COVID-19 или на правительственную "горячую линию" по номеру 1545.

Премьер напомнил, что решением Кабмина на 906 млн грн были увеличены субвенции в регионы на поддержку деятельности больниц во время пандемии. Этим же постановлением правительство обязало ОГА принять меры для обеспечения своевременной выплаты зарплат медработникам.

Также принятыми изменениями в госбюджет-2020 утвержден Фонд борьбы с COVID-19 в размере 64,7 млрд грн. Эти средства пойдут, в частности, на дополнительные выплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно вовлеченным в противодействии распространению коронавируса.

Вместе с тем, Шмыгаль отметил, что подписание президентом изменений в бюджет является отправной точкой для реализации приоритетных шагов для противодействия пандемии коронавируса.

Что предшествовало: 18 апреля пресс-служба президента сообщила, что на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникших в некоторых регионах.